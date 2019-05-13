رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع

Lundi 13 Mai 2019



وات

- أكّد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أنّ "تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا، سوى عودة الوئام والأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع"، قائلا في هذا الصدد: "لا مصلحة لتونس إلاّ في أن تسترجع ليبيا عافيتها وتستعيد مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الإثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.كما أكد رئيس الدولة بالمناسبة "انشغال تونس العميق بما يجري في هذا البلد الشقيق"، مجدّدا دعوته كافة الأشقاء الليبيين إلى "وقف الإقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وعلى صعيد آخر أطلع وزير الخارجية، رئيس الدولة، على نتائج الزيارة التي أداها مؤخرا إلى الأرجنتين والأوروغواي وآفاق دعم التعاون مع هذين البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات والتربية، إضافة إلى عرض جدول أعمال مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المقرّر عقده ببروكسال يوم 17 ماي 2019 وما سيتناوله من ملفات تعاون خاصة في مجال تنمية وخلق فرص عمل للشباب.