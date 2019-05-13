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رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - أكّد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أنّ "تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا، سوى عودة الوئام والأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع"، قائلا في هذا الصدد: "لا مصلحة لتونس إلاّ في أن تسترجع ليبيا عافيتها وتستعيد مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الإثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.

كما أكد رئيس الدولة بالمناسبة "انشغال تونس العميق بما يجري في هذا البلد الشقيق"، مجدّدا دعوته كافة الأشقاء الليبيين إلى "وقف الإقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.


وعلى صعيد آخر أطلع وزير الخارجية، رئيس الدولة، على نتائج الزيارة التي أداها مؤخرا إلى الأرجنتين والأوروغواي وآفاق دعم التعاون مع هذين البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات والتربية، إضافة إلى عرض جدول أعمال مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المقرّر عقده ببروكسال يوم 17 ماي 2019 وما سيتناوله من ملفات تعاون خاصة في مجال تنمية وخلق فرص عمل للشباب.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182245

Kerker  (France)  |Lundi 13 Mai 2019 à 15h 10m |           
أعوذ بالله من الشيطان الرّحيم
بإسم الله الرّحمان الرّحيم
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
صدق الله العظيم
ذكرى من الحجرات



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