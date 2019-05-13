تهاطل الأمطار سيتواصل طيلة نهار اليوم الاثنين

Lundi 13 Mai 2019



وات

- يتواصل تهاطل الأمطار طيلة نهار اليوم الاثنين وستكون متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وغزيرة بتونس الكبرى وبنزرت وجندوبة ونابل وباجة، وفق ما أكده لــــ(وات) المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد. وأشار إلى أن الرياح كانت قوية منذ أمس الاحد وبسرعة 70 كلم/س وتتراوح سرعتها اليوم الاثنين بين 60 و70 كلم/س .وفي ما يتعلق بيوم غد الثلاثاء قال المهندس "سيكون الطقس ملائما لنزول أمطار بكميات أقل من اليوم الاثنين بمناطق الشمال والوسط ودرجات الحرارة في استقرار". وأضاف "ستتقلص فاعلية هذه التغيرات الجوية بداية من يوم الاربعاء 15 ماي 2019 حيث سيتم تسجيل ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة لتترواح بين 21 و26 درجة بالشمال والسواحل والمرتفعات وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق ".وأوضح سعد، ان التغيرات الجوية المفاجئة هي نتيجة لتمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة الايطالي ساهم في تسرب طيارات هوائية من القطاع الشمالي كانت قوية منذ يوم أمس الأحد بما أدى إلى تسجيل انخفاض في درجات الحرارة التي تراوحت بين 16 و21 درجة بالشمال والمرتفعات و23 و28 درجة ببقية المناطق .نهل