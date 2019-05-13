عماد الخصخوصي: الإعلان عن الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب المالي ياتي في اطار المراجعة الدورية لتركيبة القطبين

Lundi 13 Mai 2019



وات

- أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن إعلان مجلس القضاء العدلي عن قائمة الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي باتي في اطار المراجعة الدورية لتركيبة القطبين واجراء عملية تقييم شاملة وموضوعية لعمل القطبين.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن إعلان المجلس الاعلى للقضاء عن عدد من الشغورات في القطبين لا يستهدف أي قاض بعينه أو أي دائرة معينة ، مشيرا الى وجود امكانية المحافظة على نفس تركيبة القطبين بعد قبول الترشحات .يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أعلن الثلاثاء الماضي عن 39 خطة شاغرة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و40 اخرى بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كما دعا في بلاغ أصدره الجمعة الماضية الراغبين في الترشح لإحدى الخطط الوظيفية بالقطبين إلى ايداع ترشحاتهم باسم رئيسة مجلس القضاء العدلي بمقر المجلس بالعاصة إلى غاية يوم الجمعة 17 ماي الجاري.