بن عروس: 29 ألف و82 تسجيل جديد للانتخابات وعملية التحسيس تشمل الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة

Lundi 13 Mai 2019
وات - بلغ عدد التّسجيلات الجديدة للانتخابات التّشريعية والرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية السنة الحاليّة، في ولاية بن عروس والتي قام بها أعوان التسجيل بالهيئة الفرعية، إلى حدود الساعة منتصف الليل من يوم أمس الأحد، 29 ألفا و82 تسجيلا في الوقت الذي وصل فيه عدد التّحيينات بالنسبة للمسجّلين القدامى إلى 7020 تحيين جديد.
ووفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات، إيناس الجليدي، اليوم الاثنين، مراسل (وات) بالجهة، فان أعوان التسجيل بالهيئة يواصلون عملهم الميداني للتحسيس بالتسجيل للموعد الانتخابي القادم، وذلك وفق برنامج عمل مرحلي يركز في هذه الفترة على الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، الى جانب المقاهي الليلية طيلة شهر رمضان.
وتواصل الهيئة أيضا، من خلال أعوانها برامج زياراتها الميدانية للأحياء والمناطق السكنية بمختلف الجهات، مع التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسية والأسواق اليومية والاسبوعية، بعد أن كانت أنهت في وقت سابق عملها التحسيسي على مستوى المعاهد الثانوية ومؤسسات التعليم العالي والمبيتات بالجهة للتحسيس لحث التلاميذ.
ويبلغ عدد أعوان التسجيل الميدانيين الذين يرجعون بالنظر إلى الهيئة 110 عون تسجيل، يضافون الى الاعوان القارين بـ32 مركزا تم تركيزهم في مقرات البلديات والمعتمديات ومراكز البريد والمراكز التجارية الكبرى .
يذكر أن عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للانتخابات البلدية التي جرت العام المنقضي في ولاية بن عروس بلغ 308 آلاف و150 ناخب .
ووفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات، إيناس الجليدي، اليوم الاثنين، مراسل (وات) بالجهة، فان أعوان التسجيل بالهيئة يواصلون عملهم الميداني للتحسيس بالتسجيل للموعد الانتخابي القادم، وذلك وفق برنامج عمل مرحلي يركز في هذه الفترة على الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، الى جانب المقاهي الليلية طيلة شهر رمضان.
وتواصل الهيئة أيضا، من خلال أعوانها برامج زياراتها الميدانية للأحياء والمناطق السكنية بمختلف الجهات، مع التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسية والأسواق اليومية والاسبوعية، بعد أن كانت أنهت في وقت سابق عملها التحسيسي على مستوى المعاهد الثانوية ومؤسسات التعليم العالي والمبيتات بالجهة للتحسيس لحث التلاميذ.
ويبلغ عدد أعوان التسجيل الميدانيين الذين يرجعون بالنظر إلى الهيئة 110 عون تسجيل، يضافون الى الاعوان القارين بـ32 مركزا تم تركيزهم في مقرات البلديات والمعتمديات ومراكز البريد والمراكز التجارية الكبرى .
يذكر أن عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للانتخابات البلدية التي جرت العام المنقضي في ولاية بن عروس بلغ 308 آلاف و150 ناخب .
En continu
- 09:24 الآليكا و مخاطر التبعية
- Hier 23:51 الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
15°
|15°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-13
|20°-14
|24°-15
|20°-13
|32°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 412) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 267) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 481) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 316) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 899) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 624) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 576) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 973) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 871) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 324) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 688) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 908) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 517) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 763) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 711) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 930) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 741) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 992) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 646) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 560) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع