بن عروس: 29 ألف و82 تسجيل جديد للانتخابات وعملية التحسيس تشمل الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة

Lundi 13 Mai 2019



وات

- بلغ عدد التّسجيلات الجديدة للانتخابات التّشريعية والرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية السنة الحاليّة، في ولاية بن عروس والتي قام بها أعوان التسجيل بالهيئة الفرعية، إلى حدود الساعة منتصف الليل من يوم أمس الأحد، 29 ألفا و82 تسجيلا في الوقت الذي وصل فيه عدد التّحيينات بالنسبة للمسجّلين القدامى إلى 7020 تحيين جديد.ووفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات، إيناس الجليدي، اليوم الاثنين، مراسل (وات) بالجهة، فان أعوان التسجيل بالهيئة يواصلون عملهم الميداني للتحسيس بالتسجيل للموعد الانتخابي القادم، وذلك وفق برنامج عمل مرحلي يركز في هذه الفترة على الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، الى جانب المقاهي الليلية طيلة شهر رمضان.وتواصل الهيئة أيضا، من خلال أعوانها برامج زياراتها الميدانية للأحياء والمناطق السكنية بمختلف الجهات، مع التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسية والأسواق اليومية والاسبوعية، بعد أن كانت أنهت في وقت سابق عملها التحسيسي على مستوى المعاهد الثانوية ومؤسسات التعليم العالي والمبيتات بالجهة للتحسيس لحث التلاميذ.ويبلغ عدد أعوان التسجيل الميدانيين الذين يرجعون بالنظر إلى الهيئة 110 عون تسجيل، يضافون الى الاعوان القارين بـ32 مركزا تم تركيزهم في مقرات البلديات والمعتمديات ومراكز البريد والمراكز التجارية الكبرى .يذكر أن عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للانتخابات البلدية التي جرت العام المنقضي في ولاية بن عروس بلغ 308 آلاف و150 ناخب .