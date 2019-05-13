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البديل التونسي يطرح برنامجه وتصوره لمستقبل القطاع الطاقي بتونس

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - في اطار سلسة الندوات الحوارية التي اطلقها البديل التونسي لإثراء النقاش حول اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولطرح رؤيته في التعاطي معها تنتظم ندوة وطنية تحت عنوان "قطاع الطاقة في تونس" بإشراف كمال بالناصر وزير الصناعة الاسبق والخبير الدولي في مجال الطاقة وذلك اعتبارا الى اهمية وحيوية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى العجز التجاري وعلى ميزانية الدولة عموما.

ويحضر الندوة مهدي جمعة رئيس البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم الاسبق ومصطفى حداد المستشار الدولي في قطاع الطاقة والمحروقات وعدد من الخبراء في المجال الطاقي والصناعي وأعضاء المكتب السياسي للحزب وذلك يوم الاربعاء 15 ماي الجاري بالعاصمة.


وسيتم خلال الندوة تقديم برنامج الحزب في قطاع الطاقة انطلاقا من تشخيص واقعه ومشاكله الكبرى وأثارها على الاقتصاد الوطني بالإضافة الى عرض الاهداف والتوجهات الرئيسية للقطاع ومختلف القطاعات الفرعية وتقديم الاجراءات والتدابير المقترحة لضمان مستقبل طاقة مستدام.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182239

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 13 Mai 2019 à 12h 48m |           
تشبيه مركز علي الطاقة ..مايرا كان القطو الي موجود وتصرف فيه وقت لي كان رئيس حكومة.البلاد مشاكلها الانتاج ومحاربت الفاسدين😎😎😎



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