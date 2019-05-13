في قضية فساد مالي بهيئة الانتخابات..القضاء يستمع الى رئيس بلدية الكرم ...

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

- استمع مؤخرا قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة إلى المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني على خلفية شكاية كان رفعها العيوني ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها المستقيل شفيق صرصار على خلفية تقرير كان ورد بدائرة المحسابات أثبت وجود اخلالات في عمل الهيئة خاصة على مستوى التصرف في الموارد البشرية والنفقات.هذا ووجه قاضي التحقيق استدعاء إلى شفيق صرصار لسماعه...