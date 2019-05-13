وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية: الموافقة على إحداث معهد نموذجي بجندوبة و مدرسة إعدادية بنابل

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - صادق مجلس الوزراء الذي التأم مؤخرا على مشاريع أوامر تولّىّ تقديمها الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، من ضمنها ما يتعلق بتوفير الرصيد العقاري اللازم لإحداث معهد نموذجي بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة ومدرسة إعدادية بحمام الغزاز من ولاية نابل.
و يأتي هذا الإجراء استجابة للنداءات المتكررة التي أطلقها رجال التعليم و نشطاء المجتمع المدني من أجل تحسين جودة التعليم و النهوض به كما يعدّ فرصة لتركيز أكبر عدد من المؤسسات التربوية وذلك لتمكين التلاميذ من تلقي الدروس في ظروف ملائمة بعيدا عن الاكتظاظ ، بالإضافة إلى أن هذه الإحداثات ترمي إلى تجنيب هؤلاء التلاميذ التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلم وكذلك للقضاء على آفة الانقطاع المبكر عن الدراسة و المساهمة في تكوين جيل متعلم و مثقف يساهم في بناء و تطوير بلادنا مستقبلا .
ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال الفترة القريبة القادمة.
و يأتي هذا الإجراء استجابة للنداءات المتكررة التي أطلقها رجال التعليم و نشطاء المجتمع المدني من أجل تحسين جودة التعليم و النهوض به كما يعدّ فرصة لتركيز أكبر عدد من المؤسسات التربوية وذلك لتمكين التلاميذ من تلقي الدروس في ظروف ملائمة بعيدا عن الاكتظاظ ، بالإضافة إلى أن هذه الإحداثات ترمي إلى تجنيب هؤلاء التلاميذ التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلم وكذلك للقضاء على آفة الانقطاع المبكر عن الدراسة و المساهمة في تكوين جيل متعلم و مثقف يساهم في بناء و تطوير بلادنا مستقبلا .
ومن المنتظر أن تصدر أوامر حكومية في الغرض خلال الفترة القريبة القادمة.
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Par:keyser3050 (France )
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