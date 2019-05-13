في قضية تجاوزات بالقصر الرئاسي وتهريب مليارات للخارج..هذا ما قرره القضاء في حق بن علي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

- باشرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بتجاوزات بالقصر الرئاسي وتبييض اموال وتهريبها لبعض البنوك بالخارج شملت الابحاث فيها كل الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري وجهت لهم تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لوجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتبييض الاموال ...وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر فيها واصدار حكمها ...