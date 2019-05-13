Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

في قضية تجاوزات بالقصر الرئاسي وتهريب مليارات للخارج..هذا ما قرره القضاء في حق بن علي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - باشرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بتجاوزات بالقصر الرئاسي وتبييض اموال وتهريبها لبعض البنوك بالخارج شملت الابحاث فيها كل الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري وجهت لهم تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لوجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتبييض الاموال ...
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر فيها واصدار حكمها ...


  
  
     
  
cadre-26563371540bffa4666d0ef76c3284eb-2019-05-13 11:45:53






0 de 0 commentaires pour l'article 182234



En continu

الاثنين 13 ماي 2019 | 8 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:20 16:04 12:23 05:13 03:29
18°
 16° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1320°-1424°-1420°-1331°-16
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557745855|182234 1108|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires