Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

منوبة: انطلاق اشغال تركيز وحدة لصناعة الباكورات الالكترونية والملفات اللولبية لمحركات السيارات بالقطب الصناعي الفجة

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - انطلقت بالقطب الصناعي في الفجّة من ولاية منوبة اشغال تركيز الوحدة الصناعية الجديدة التابعة للشركة الالمانية "قرونر" والتي سيكون اختصاصها صناعة الباكورات الالكترونية و الملفات اللولبية لمحركات السيارات.

وبين مدير الاستغلال بالقطب الصناعي "نيوبارك الفجة" محمد علي قناوة لمراسلة (وات) بالجهة ان استثمارات الفرع بلغت 10 مليون دينار وسينطلق استغلاله في جوان القادم بطاقة تشغيلية تقدر ب300 موطن شغل قار.


واضاف ان المشروع "انتصب على مساحة 6500 متر مربع بالمنطقة الصناعية الفجة، وسيكون نواة صناعية هامة تخلق اضافة في القطب على مستوى توفير اليد العاملة".
يذكر ان المؤسسة ستضاف الى 07 مؤسسات ناشطة حاليا من جملة 47 مؤسسة حصلت على مقاسم صناعية بالقطب.

  
  
     
  
cadre-3a518d32e93d546c38f56ee57ccc3c7a-2019-05-13 10:42:45






0 de 0 commentaires pour l'article 182232



En continu

الاثنين 13 ماي 2019 | 8 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:20 16:04 12:23 05:13 03:29
18°
 16° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1320°-1424°-1420°-1331°-16
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557745840|182232 1076|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires