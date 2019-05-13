منوبة: انطلاق اشغال تركيز وحدة لصناعة الباكورات الالكترونية والملفات اللولبية لمحركات السيارات بالقطب الصناعي الفجة

Lundi 13 Mai 2019



وات

- انطلقت بالقطب الصناعي في الفجّة من ولاية منوبة اشغال تركيز الوحدة الصناعية الجديدة التابعة للشركة الالمانية "قرونر" والتي سيكون اختصاصها صناعة الباكورات الالكترونية و الملفات اللولبية لمحركات السيارات.وبين مدير الاستغلال بالقطب الصناعي "نيوبارك الفجة" محمد علي قناوة لمراسلة (وات) بالجهة ان استثمارات الفرع بلغت 10 مليون دينار وسينطلق استغلاله في جوان القادم بطاقة تشغيلية تقدر ب300 موطن شغل قار.واضاف ان المشروع "انتصب على مساحة 6500 متر مربع بالمنطقة الصناعية الفجة، وسيكون نواة صناعية هامة تخلق اضافة في القطب على مستوى توفير اليد العاملة".يذكر ان المؤسسة ستضاف الى 07 مؤسسات ناشطة حاليا من جملة 47 مؤسسة حصلت على مقاسم صناعية بالقطب.