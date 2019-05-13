سيدي بوزيد: 918 زيارة لفرق مراقبة الصحة خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان

Lundi 13 Mai 2019
وات - قامت فرق مراقبة حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد ب918 زيارة الى مختلف المحلات العمومية والخاصة لبيع المواد الغذائية خلال الاسبوع الاول لشهر رمضان وذلك حسب ما اكده رئيس دائرة حفظ الصحة بشير الالاهي في تصريح لمراسل (وات).
وبين الالاهي انه "تم تحرير 92 تنبيها كتابيا بسبب عدم احترام شروط حفظ الصحة ورفع 26 عينة للتحليل المخبري واقتراح غلق 3 محلات تجارية".
واضاف انه "تم حجز كميات من المواد الغذائية معروضة ومخزنة في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر منها 159 كلغ من المخللات و70 كلغ من اللحم البقري و530 لترا من الحليب الرايب و10 كلغ من الزبدة و46 لترا من عصير الليمون وكميات اخرى من الحلويات.
وبين الالاهي انه "تم تحرير 92 تنبيها كتابيا بسبب عدم احترام شروط حفظ الصحة ورفع 26 عينة للتحليل المخبري واقتراح غلق 3 محلات تجارية".
واضاف انه "تم حجز كميات من المواد الغذائية معروضة ومخزنة في ظروف غير صحية ومجهولة المصدر منها 159 كلغ من المخللات و70 كلغ من اللحم البقري و530 لترا من الحليب الرايب و10 كلغ من الزبدة و46 لترا من عصير الليمون وكميات اخرى من الحلويات.
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