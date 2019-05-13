سليانة: برمجة 950 نشاطا دينيا بمناسبة شهر رمضان

Lundi 13 Mai 2019
وات - برمجت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة 950 نشاطا متنوعا شمل كل المعالم الدينية بمختلف معتمديات الولاية، وذلك طيلة شهر رمضان، حسب ما أكده رئيس مصلحة التوعية الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية صلاح الدين الحاج طيب لمراسلة(وات) بالجهة.
وبين الحاج طبيب ان "الانشطة تتوزع بالخصوص على 29 محاضرة و68 مسامرة و565 درسا و131 إملاء قرآني و20 ندوة و60 نشاطا (اختام قرأنية )على غرار صلوات التراويح".
وأضاف أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية "شرعت في صيانة حوالي 14 مسجدا من جملة 25 مسجدا يستحق الترميم والصيانة بكل من سليانة المدينة ومعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وكسرى و بوعرادة".
يذكر أن ولاية سليانة تحتوي على 250 معلما دينيا.
وبين الحاج طبيب ان "الانشطة تتوزع بالخصوص على 29 محاضرة و68 مسامرة و565 درسا و131 إملاء قرآني و20 ندوة و60 نشاطا (اختام قرأنية )على غرار صلوات التراويح".
وأضاف أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية "شرعت في صيانة حوالي 14 مسجدا من جملة 25 مسجدا يستحق الترميم والصيانة بكل من سليانة المدينة ومعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية وكسرى و بوعرادة".
يذكر أن ولاية سليانة تحتوي على 250 معلما دينيا.
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