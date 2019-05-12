الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت

Dimanche 12 Mai 2019



لقي عشية اليوم الأحد شاب بمدينة العالية من ولاية بنزرت حتفه اثر سقوط سقف واجهة محل (تيندة ) بسبب قوة الرياحّ، مما خلف له جروحا وكسورا بليغة على مستوى الرأس، وتم نقله على الفور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.يذكر أن مدينة بنزرت شهدت اليوم هبوب رياح قوية بسرعة 75 كلم في الساعة.المصدر - موزاييك