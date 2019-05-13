زغوان: رصد 850 ألف دينار لتهيئة مقر لإدارة جهوية للملكية العقارية خاصة بالولاية

Lundi 13 Mai 2019



وات

- تمّ رصد 850 ألف دينار لتهيئة وتوسعة بناية لجنة تنسيق التجمّع المنحلّ في مدينة زغوان التي تم اقتناؤها بقيمة 755 ألف دينار بمقتضى اتّفاق مع لجنة تصفية أملاك الحزب المذكور، قصد تخصيصها لإحداث إدارة جهوية للملكية العقارية في هذه الولاية ، وفق ما ذكره وديع رحومة حافظ الملكية العقارية لمراسل (وات) .وأضاف المسؤول المذكور أنه تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بالدراسة الفنّية وستنطلق بداية السنة القادمة أشغال التهيئة وفق مواصفات فنية تتناسب مع نوعيّة وطبيعة العمل بالإدارة الجهوية الجديدة ، مشيرا إلى أنه سيتمّ نقل الرسوم العقارية والملفات الراجعة بالنظر إلى ولاية زغوان من الادارة الجهوية ببن عروس إلى مثيلتها بزغوان حال الانتهاء من أشغال التهيئة والتجهيز.