صفاقس: ضبط 52 شخصا في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - تمكنت يوم 11 ماي 2019 الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من ضبط مركب بعرض البحر مستوى سواحل العامرة على متنه 52 مجتازا من بينهم 46 مجتازا من جنسيات مختلفة و06 تونسيين.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
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Par:aruodg ( )
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