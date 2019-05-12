Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Daret El Ayam  

صفاقس: ضبط 52 شخصا في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - تمكنت يوم 11 ماي 2019 الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من ضبط مركب بعرض البحر مستوى سواحل العامرة على متنه 52 مجتازا من بينهم 46 مجتازا من جنسيات مختلفة و06 تونسيين.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.


  
  
     
  
cadre-f1a62b1785c3334ad94fa7b5683f5f99-2019-05-12 15:10:00






0 de 0 commentaires pour l'article 182205



En continu

الأحد 12 ماي 2019 | 7 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:19 16:04 12:23 05:14 03:31
21°
 21° % 35 :الرطــوبة
تونــس 15°
11.3 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1521°-1521°-1324°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557675368|182205 376|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires