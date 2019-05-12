مساهمو ''آير ليكيد'' تونس ينظرون يوم 28 ماي 2019 في قرار اداري للترفيع في راس المال و آخر لتوزيع الارباح

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تعقد شركة آرلكيد تونس تونس، جلسة عامة عادية واخرى خارقة للعادة، يوم 28 ماي 2019، للمصادقة على حزمة قرارت من بينها الترفيع في رأس المال في ظل أرباح صافية حققتها الشركة خلال 2018 قاربت 10 ملايين دينار.
وأوضحت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان المساهمين سيصادقون على مقترح يقضى بمنح أرباح بقيمة 4,500 دينار 1 مليون و 507 الف و678 سهما التي تكون رأس مال الشركة، بداية من 14 جوان 2019 .
وتعمل المجموعة الدولية "آير ليكيد " في مجال الصناعة والمعدات الصحية والالكترونيات والبناء والطاقات المتجددة واحدثت فرعها "آير ليكيد تونس"، سنة 1917.
ويمتلك هذا الفرع 40 نقطة بيع وتخدم 16 الف حريف.
ويتداول المستثمرون سهم "آير ليكيد" تونس في بورصة الأوراق المالية بتونس عند سعر 87,300 دينار وفق بيانات الاقفال لحصة الجمعة 10 ماي 2019.
وأوضحت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان المساهمين سيصادقون على مقترح يقضى بمنح أرباح بقيمة 4,500 دينار 1 مليون و 507 الف و678 سهما التي تكون رأس مال الشركة، بداية من 14 جوان 2019 .
وتعمل المجموعة الدولية "آير ليكيد " في مجال الصناعة والمعدات الصحية والالكترونيات والبناء والطاقات المتجددة واحدثت فرعها "آير ليكيد تونس"، سنة 1917.
ويمتلك هذا الفرع 40 نقطة بيع وتخدم 16 الف حريف.
ويتداول المستثمرون سهم "آير ليكيد" تونس في بورصة الأوراق المالية بتونس عند سعر 87,300 دينار وفق بيانات الاقفال لحصة الجمعة 10 ماي 2019.
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