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رياح بقوة 90 كل/س قرب السواحل والمرتفعات ومثيرة للرمال بالجنوب

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
وات - يتميز الوضع الجوي خلال، اليوم الاحد، بهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب مناطق البلاد، إذ تتراوح سرعتها بين 50و 70 كلم/س وتصل الى 90 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، وفق المصدر ذاته.


  
  
     
  
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