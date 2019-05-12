رياح بقوة 90 كل/س قرب السواحل والمرتفعات ومثيرة للرمال بالجنوب

Dimanche 12 Mai 2019
وات - يتميز الوضع الجوي خلال، اليوم الاحد، بهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب مناطق البلاد، إذ تتراوح سرعتها بين 50و 70 كلم/س وتصل الى 90 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، وفق المصدر ذاته.
وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، وفق المصدر ذاته.
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Par:amor2 (Switzerland )
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