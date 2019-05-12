رياح بقوة 90 كل/س قرب السواحل والمرتفعات ومثيرة للرمال بالجنوب

Dimanche 12 Mai 2019



وات

- يتميز الوضع الجوي خلال، اليوم الاحد، بهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب مناطق البلاد، إذ تتراوح سرعتها بين 50و 70 كلم/س وتصل الى 90 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية، وفق المصدر ذاته.