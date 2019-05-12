الكاف: تساقط البرد يلحق أضرارا بمزارع الحبوب بالجهة

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تسبب تساقط البرد، عشية أمس السبت جنوب ولاية الكاف، في أضرار لحقت عددا من مزارع الحبوب، شملت بالخصوص معتمديات قلعة سنان والقلعة الخصبة والجريصة وتاجروين، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، منير لعبيدي، مراسل (وات) بالجهة.
وشدد العبيدي، على أن مساحات هامّة من مزارع الحبوب تضررت جراء تساقط البرد، مطالبا الحكومة بالاسراع في تقديم التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين بسبب هذه "الكارثة الطبيعية"، على حد تعبيره.
هذا وقد أعدّت المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري، قائمة في الفلاحين المالكين للاراضي المتضررة، من أجل تقديمها إلى السلطات المعنيّة لاتخاد القرارات اللازمة في شأنهم وتقديم التعويضات لهم، في إطار تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وفق ما بيّنه رئيس دائرة الارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية، بشير المرايحي.
وتشير الاحصائيات الأولية، بحسب المرايحي، إلى حصول أضرار كبيرة، تصل نسبتها في بعض المزارع إلى مائة في المائة، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستقوم بتحديد نسب الاضرار في باقي المساحات المتضررة في أقرب الآجال.
وشدد العبيدي، على أن مساحات هامّة من مزارع الحبوب تضررت جراء تساقط البرد، مطالبا الحكومة بالاسراع في تقديم التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين بسبب هذه "الكارثة الطبيعية"، على حد تعبيره.
هذا وقد أعدّت المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري، قائمة في الفلاحين المالكين للاراضي المتضررة، من أجل تقديمها إلى السلطات المعنيّة لاتخاد القرارات اللازمة في شأنهم وتقديم التعويضات لهم، في إطار تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وفق ما بيّنه رئيس دائرة الارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية، بشير المرايحي.
وتشير الاحصائيات الأولية، بحسب المرايحي، إلى حصول أضرار كبيرة، تصل نسبتها في بعض المزارع إلى مائة في المائة، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستقوم بتحديد نسب الاضرار في باقي المساحات المتضررة في أقرب الآجال.
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Par:amor2 (Switzerland )
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