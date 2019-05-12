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تسجيل 56 حالة اختناق وصعوبة في التنفس بسيدي بوزيد امس السبت

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
وات - استقبل، قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مساء السبت، 56 حالة اختناق وصعوبة في التنفس، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحية بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة.

وبين محمد الزاهر الاحمدي ان حالات الاختناق وصعوبة التنفس التي اصابت 56 شخصا، من مدينة سيدي بوزيد واحوازها، تعود لاصابتهم بمرض الحساسية من أزهار أشجار الزيتون على إثر هبوب الرياح ونزول كميات من الامطار بالجهة، مساء السبت.
وأضاف أنّ أغلب الاشخاص الذين استقبلهم قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد غادروا المستشفى بعد ان تلقوا الاسعافات اللازمة ولم تبق الا 10 حالات.

واشار الاحمدي الى ان هذه الحادثة تتكرر، سنويا، ومرتبطة بهبوب الرياح ونزول كميات الامطار خلال فترة ازهار شجر الزيتون.

  
  
     
  
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