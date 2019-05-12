سعيدة قراش: لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - فنّدت الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ما راج من أخبار حول إصابة، رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، بجلطة دماغيّة وتدهور حالته الصحيّة.
ونددت قراش في تدوينة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشر مثل هذه الأخبار والإشاعات.
وفي ما يلي تدوينة سعيدة قراش
" صحة شريبتكم، عندي رغبة كبييييرة باش نجاوب بالتونسي على قلة الخير و المعروف
متاع من هم وراء نشر و ترويج خبر كيف قلوبهم الخايبة و عقولهم الخاوية. الله
يهدي ما خلق و لا صحة لما يتم تداوله، اضطررت للإجابة امام كثرة الاتصالات
المستفسرة عن صحة رئيس الجمهورية."
ونددت قراش في تدوينة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشر مثل هذه الأخبار والإشاعات.
وفي ما يلي تدوينة سعيدة قراش
" صحة شريبتكم، عندي رغبة كبييييرة باش نجاوب بالتونسي على قلة الخير و المعروف
متاع من هم وراء نشر و ترويج خبر كيف قلوبهم الخايبة و عقولهم الخاوية. الله
يهدي ما خلق و لا صحة لما يتم تداوله، اضطررت للإجابة امام كثرة الاتصالات
المستفسرة عن صحة رئيس الجمهورية."
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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