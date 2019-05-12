Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Ahat  

سعيدة قراش: لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - فنّدت الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ما راج من أخبار حول إصابة، رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، بجلطة دماغيّة وتدهور حالته الصحيّة.
ونددت قراش في تدوينة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشر مثل هذه الأخبار والإشاعات.

وفي ما يلي تدوينة سعيدة قراش

" صحة شريبتكم، عندي رغبة كبييييرة باش نجاوب بالتونسي على قلة الخير و المعروف
متاع من هم وراء نشر و ترويج خبر كيف قلوبهم الخايبة و عقولهم الخاوية. الله
يهدي ما خلق و لا صحة لما يتم تداوله، اضطررت للإجابة امام كثرة الاتصالات
المستفسرة عن صحة رئيس الجمهورية."

  
  
     
  
cadre-053c861fbf0bff5fdfd53428806d7a55-2019-05-12 00:48:36






0 de 0 commentaires pour l'article 182180



En continu

الأحد 12 ماي 2019 | 7 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:19 16:04 12:23 05:14 03:31
19°
 18° % 72 :الرطــوبة
تونــس 17°
0.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1721°-1620°-1521°-1421°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557621113|182180 793|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires