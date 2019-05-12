انقاذ خمسين مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس وامكانية ايوائهم بولاية مدنين صعبة

Dimanche 12 Mai 2019
وات - أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، ان 50 مهاجرا غير شرعي تم انقاذهم مساء السبت بسواحل صفاقس قادمين في رحلة غير شرعية من السواحل الليبية.
وأضاف عبد الكبير، ان امكانية ايواء هؤلاء المهاجرين بولاية مدنين على غرار كل عملية اصبح امرا صعبا ومرهقا للجهة التي لم تعد قادرة على استيعاب هؤلاء الوافدين عبر البحر امام استقبالها يوميا لاشخاص قادمين من ليبيا عبر البر.
واشار الى ضرورة ان تتقاسم جهات اخرى مهمة ايواء المهاجرين داعيا الى ابقائهم بصفاقس لامكانية وجود فضاءات لايوائهم.
وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد تواترا لمثل هذه العمليات للهجرة والفرار من ليبيا بسبب توتر الاوضاع هناك، حسب قوله.
وكان رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين، منجي سليم، قد طالب اليوم بعد استقبال الجهة 16 مهاجرا غير شرعي بمعاضدة جهود ولاية مدنين في ايواء المهاجرين بعد ان اصبحت عاجزة عن توفير اماكن لاقامتهم من مراكز ومنازل وضعتها على ذمتهم.
ودعا المنظمات الاممية لتكثيف استعداداتها ومساعدة الجهة في مثل هذه الفترة التي ستشهد تيارات هجرة كبرى في ظل الاوضاع غير المستقرة بليبيا.
وأضاف عبد الكبير، ان امكانية ايواء هؤلاء المهاجرين بولاية مدنين على غرار كل عملية اصبح امرا صعبا ومرهقا للجهة التي لم تعد قادرة على استيعاب هؤلاء الوافدين عبر البحر امام استقبالها يوميا لاشخاص قادمين من ليبيا عبر البر.
واشار الى ضرورة ان تتقاسم جهات اخرى مهمة ايواء المهاجرين داعيا الى ابقائهم بصفاقس لامكانية وجود فضاءات لايوائهم.
وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد تواترا لمثل هذه العمليات للهجرة والفرار من ليبيا بسبب توتر الاوضاع هناك، حسب قوله.
وكان رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين، منجي سليم، قد طالب اليوم بعد استقبال الجهة 16 مهاجرا غير شرعي بمعاضدة جهود ولاية مدنين في ايواء المهاجرين بعد ان اصبحت عاجزة عن توفير اماكن لاقامتهم من مراكز ومنازل وضعتها على ذمتهم.
ودعا المنظمات الاممية لتكثيف استعداداتها ومساعدة الجهة في مثل هذه الفترة التي ستشهد تيارات هجرة كبرى في ظل الاوضاع غير المستقرة بليبيا.
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