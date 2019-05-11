طوبال : أتوقّع أن يؤثر تصنيف ترامب لجماعة الإخوان جماعة إرهابية على حظوظ النهضة في الإنتخابات !

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية DAp توقع سفيان طوبال رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس شق الحمامات بأن يكون لإعتزام الإدارة الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية تأثيرا على حظوظ حركة النهضة في الإنتخابات المقبلة رغم ما اعتبره نفيا متكررا من الحركة لوجود أي رابط بينها و بين الإخوان و أضاف طوبال هم ينفون، رغم وجود قيادات (نهضوية) في عمق هيكل التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، والاتحاد العام لعلماء المسلمين بقطر»، مرجحاً حصول «النهضة» على دعم قطري وتركي خلال الانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن «النهضة» لن تركز كثيراً على المعركة الرئاسية، وأنها في المقابل «ستصبّ جل تركيزها من أجل السيطرة على البرلمان، كونه مركَز الحكم اليوم بالبلاد»
ولفت إلى أن «النهضة» لن تركز كثيراً على المعركة الرئاسية، وأنها في المقابل «ستصبّ جل تركيزها من أجل السيطرة على البرلمان، كونه مركَز الحكم اليوم بالبلاد»
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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