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طوبال : أتوقّع أن يؤثر تصنيف ترامب لجماعة الإخوان جماعة إرهابية على حظوظ النهضة في الإنتخابات !

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية DAp توقع سفيان طوبال رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس شق الحمامات بأن يكون لإعتزام الإدارة الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية تأثيرا على حظوظ حركة النهضة في الإنتخابات المقبلة رغم ما اعتبره نفيا متكررا من الحركة لوجود أي رابط بينها و بين الإخوان و أضاف طوبال هم ينفون، رغم وجود قيادات (نهضوية) في عمق هيكل التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، والاتحاد العام لعلماء المسلمين بقطر»، مرجحاً حصول «النهضة» على دعم قطري وتركي خلال الانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن «النهضة» لن تركز كثيراً على المعركة الرئاسية، وأنها في المقابل «ستصبّ جل تركيزها من أجل السيطرة على البرلمان، كونه مركَز الحكم اليوم بالبلاد»


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182177

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 11 Mai 2019 à 23h 18m |           
طوبال يطلب الدعم من ترامب لهزيمة النهضة .

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 11 Mai 2019 à 22h 46m |           
لم افهم، هل هذا الشخص مسؤول بحزب في تونس؟
مسكينة يا تونس



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