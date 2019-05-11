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3 وفايات في حادث مرور بالطريق السيارة صفاقس قابس

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - أسفر حادث مرور مريع جد مساء يوم السبت على مستوى الطريق السيارة صفاقس قابس على مستوى منطقة فرفور من معتمدية عقارب عن وفاة 3 أشخاص إصابة اثنين آخرين.


وتتمثل صورة الحادث وفق اذاعة موزاييك في انحراف شاحنة قادمة من الجنوب الخروج عن مسارها إلى الاتجاه المعاكس بعد أن اصطدمت بالحاجز الجانبي عقب نوم صاحبها لتصطدم بقوة بشاحنة تحمل لوحة منجمية أجنبية كانت قادمة من فرنسا في اتجاه جربة وتحمل بضائع.


وقد تنقلت الحماية المدنية بسرعة على عين المكان وقامت بنقل جريحين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة إلى جانب إخراج 3 جثث من حطام الشاحنتين اثنتان منها من الشاحنة القادمة من فرنسا والجثة الثالثة من الشاحنة القادمة من الجنوب.

  
  
     
  
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