المنستير: في اليوم السادس من رمضان تراجع ملحوظ في الأسعار وحجز ألفي لتر من مياه الشرب مجهولة المصدر (المديرة الجهوية للتجارة)

Samedi 11 Mai 2019
وات - سجّل اليوم تراجع ملحوظ في الأسعار مقارنة ببداية الأسبوع الأوّل من رمضان مع تواصل وضعيّة تزويد مريحة للأسواق بولاية المنستير ولم يقع تسجيل أي نقص في المواد الأساسية أو المواد المدعمة إذ وقع ضخّ كميات إضافية من الحليب والزيت النباتي قبل رمضان بأسبوع واحد وفق ما ذكرته اليوم المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام المبروك لمراسلة (وات).
ووردت على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين ذات المصلحة الوطنية اليوم 268 طنّا من الخضر والغلال منها 75 طنّا من الغلال، ووقع إنزال كمية 25 طنّا من السمك في سوق الجملة للسمك بطبلبة.
وذكرت سهام المبروك أن هناك وفرة في الأسماك بأسعار مختلفة متماشية وميزانية كلّ مواطن، معتبرة أنّ أسعار اللحوم الحمراء المحلية سجلت استقرارا حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الهبرة البقري 25 دينارا والضأن المحلي بين 25 دينارا و26 دينارا ويقع يوميا تزويد المساحات التجارية بالجهة بكمية 400 كلغ من اللّحوم المورّدة المبرّدة بسعر 21 دينارا للكيلوغرام الواحد من الهبرة.
وحجز اليوم فريق مشترك بين التجارة والحرس الوطني على مستوى مفترق وادي حمدون المنستير ألفي لتر من مياه الشرب مجهولة المصدر، وسجّلت فرق المراقبة الاقتصادية اليوم 23 مخالفة اقتصادية خلال 117 زيارة تفقّد ميدانية وبذلك يرتفع العدد الجملي للمخالفات الاقتصادية منذ شهر رمضان إلى 128 مخالفة اقتصادية خلال 1279 زيارة ميدانية.
وتعلّقت 60 بالمائة من المخالفات الاقتصادية المسجلة اليوم بجودة وسلامة المنتوجات من ذلك مسك وترويج منتوجات غير مطابقة من حيث التأشير، وعدم التثبت من الخصائص الفنية والترتيبية عند أوّل عرض للمنتوج، وعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير حسب ذات المصدر.
ووردت على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين ذات المصلحة الوطنية اليوم 268 طنّا من الخضر والغلال منها 75 طنّا من الغلال، ووقع إنزال كمية 25 طنّا من السمك في سوق الجملة للسمك بطبلبة.
وذكرت سهام المبروك أن هناك وفرة في الأسماك بأسعار مختلفة متماشية وميزانية كلّ مواطن، معتبرة أنّ أسعار اللحوم الحمراء المحلية سجلت استقرارا حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الهبرة البقري 25 دينارا والضأن المحلي بين 25 دينارا و26 دينارا ويقع يوميا تزويد المساحات التجارية بالجهة بكمية 400 كلغ من اللّحوم المورّدة المبرّدة بسعر 21 دينارا للكيلوغرام الواحد من الهبرة.
وحجز اليوم فريق مشترك بين التجارة والحرس الوطني على مستوى مفترق وادي حمدون المنستير ألفي لتر من مياه الشرب مجهولة المصدر، وسجّلت فرق المراقبة الاقتصادية اليوم 23 مخالفة اقتصادية خلال 117 زيارة تفقّد ميدانية وبذلك يرتفع العدد الجملي للمخالفات الاقتصادية منذ شهر رمضان إلى 128 مخالفة اقتصادية خلال 1279 زيارة ميدانية.
وتعلّقت 60 بالمائة من المخالفات الاقتصادية المسجلة اليوم بجودة وسلامة المنتوجات من ذلك مسك وترويج منتوجات غير مطابقة من حيث التأشير، وعدم التثبت من الخصائص الفنية والترتيبية عند أوّل عرض للمنتوج، وعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير حسب ذات المصدر.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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