القيروان/ القبض على عنصر تكفيري محل حكم بــ30 سنة سجن

Samedi 11 Mai 2019



باب نات

- أمكن خلال الليلة الفاصلة بين 10 و11 ماي 2019 لوحدات منطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية القبض على شخص (27 سنة) مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 30 سنة.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.