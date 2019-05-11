Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Jassar - Aradik  

القبض بالعاصمة على منظم عمليات إجتياز للحدود خلسة

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية، اليوم السبت، من القبض على 12 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية، كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.


كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة، تمكنت أول أمس الخميس، بناء على معلومات، من القبض على شخص عمره 27 سنة، من ذوي السوابق العدلية، بصدد التحضير لتنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في إتجاه إيطاليا.

وأضافت أن الوحدات المذكورة، ألقت القبض كذلك على شخص آخر كان رفقته (عمره 39 سنة)، وبحوزته قطعتين من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الأول، والاحتفاظ بالثاني من أجل "مسك وترويج مادة مخدرة".

  
  
     
  
cadre-39dabfb49f3ae370eadc72bad43578bb-2019-05-11 15:44:07






0 de 0 commentaires pour l'article 182164



En continu

السبت 11 ماي 2019 | 6 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:18 16:04 12:23 05:15 03:32
25°
 25° % 64 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1821°-1620°-1521°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557588397|182164 423|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires