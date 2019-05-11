القبض بالعاصمة على منظم عمليات إجتياز للحدود خلسة

Samedi 11 Mai 2019



وات

- تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية، اليوم السبت، من القبض على 12 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية، كانوا بصدد التحضير لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة، تمكنت أول أمس الخميس، بناء على معلومات، من القبض على شخص عمره 27 سنة، من ذوي السوابق العدلية، بصدد التحضير لتنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في إتجاه إيطاليا.وأضافت أن الوحدات المذكورة، ألقت القبض كذلك على شخص آخر كان رفقته (عمره 39 سنة)، وبحوزته قطعتين من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الأول، والاحتفاظ بالثاني من أجل "مسك وترويج مادة مخدرة".