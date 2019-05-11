Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Jassar - Aradik  

حمام الأنف: قرد هائج يتسبب في إصابة 3 أشخاص

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - جدّت ظهر اليوم على مستوى الطريق الرئيسية وبالتحديد عند مدخل حي محمد علي في معتمدية حمام الأنف حادثة غريبة ، حين تفاجأ عدد من المواطنين بظهور قرد في حالة هيجان قام بمهاجمة من اعترض في طريقه ممّا تسبّب في 3 إصابات متفاوتة الخطورة .

وحسب ما ذكره عدد من المواطنين من قاطني الجهة وفي روايات متقاربة لمراسل (وات) يبدو أن القرد واثنين من صغار القردة قد فرّت من منزل امرأة تقطن في المنطقة أين تقوم بايوائهم وتربيتهم داخل المنزل ، وفي غفلة منها خرجت إلى الشارع وتسببّت في ترويع للسكان والمارين من المكان والاعتداء على بعضهم، ممّا دعا قوات الأمن إلى التدخل والتخلّص من القرد الهائج.


ووفق مصدر طبي من المستشفى الجهوي في الياسمينات فقد استقبل المستشفى ثلاث حالات لمصابين بجروح جراء الاعتداء عليهم بالعض من قبل الحيوان المذكور، وقد تمّ تقديم الإسعافات الضرورية لهم وإجراء بعض التحاليل عليهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة المستشفى .

  
  
     
  
cadre-eff8b2aefd57b15a4558a4d48f375b9f-2019-05-11 15:46:13






0 de 0 commentaires pour l'article 182163



En continu

السبت 11 ماي 2019 | 6 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:18 16:04 12:23 05:15 03:32
25°
 25° % 64 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1821°-1620°-1521°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557588411|182163 1756|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires