صدور 23 قرارا للجنة مكافحة الإرهاب بالرائد الرسمي تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من الإرهابيين

Samedi 11 Mai 2019
وات - صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة 23 قرارا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من الإرهابيين.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة 103 قرارات، وفق ماهو منشور بصفحتها الرسميّة في ركن القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وتضمّنت القائمة أسماء عدد من الارهابيين ممن تمّ القضاء عليهم خلال عمليات أمنيّة مؤخرا، ومن بينهم حاتم ومحمد البسدوري (تمّ القضاء عليهما يوم 4 ماي الجاري بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد(، أو ممن تورطوا في عمليات ارهابية كبرى على غرار شمس الدين السندي المورّط في الإعتداء الارهابي على متحف باردو في مارس 2015 ونزل الامبريال سوسة في شهر جويلية 2015، وعادل الغندري ونجيب بن حسين مانيطة المورّطان في عملية بنقردان الارهابية في شهر مارس 2016 .
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصرأكّد سابقا لـ"وات" أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق "بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وبيّن أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب، مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من تقديم الطعون بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء.
وسبق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قرّرت تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم "جند الخلافة" الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين تعلقت بهم تهم إرهابية، بعد أن قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة 103 قرارات، وفق ماهو منشور بصفحتها الرسميّة في ركن القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وتضمّنت القائمة أسماء عدد من الارهابيين ممن تمّ القضاء عليهم خلال عمليات أمنيّة مؤخرا، ومن بينهم حاتم ومحمد البسدوري (تمّ القضاء عليهما يوم 4 ماي الجاري بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد(، أو ممن تورطوا في عمليات ارهابية كبرى على غرار شمس الدين السندي المورّط في الإعتداء الارهابي على متحف باردو في مارس 2015 ونزل الامبريال سوسة في شهر جويلية 2015، وعادل الغندري ونجيب بن حسين مانيطة المورّطان في عملية بنقردان الارهابية في شهر مارس 2016 .
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصرأكّد سابقا لـ"وات" أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق "بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وبيّن أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب، مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من تقديم الطعون بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء.
وسبق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قرّرت تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم "جند الخلافة" الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين تعلقت بهم تهم إرهابية، بعد أن قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية.
En continu
- Hier 22:46 هل دق قايد صالح مسماره في نعش الحراك ؟
- Hier 22:22 بسبب الأليكا، فيصل التبيني يهدّد الشاهد !
- Hier 22:18 سعيد العايدي يقع في شراك الكاميرا الخفية
- Hier 18:27 قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية صفاقس
- Hier 15:59 عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:18
|16:04
|12:23
|05:15
|03:32
|
25°
|25°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|25°-18
|21°-16
|20°-15
|21°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 58 281) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 217) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 401) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 253) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 793) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 581) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 540) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 064) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 816) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 262) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 592) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 425) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 731) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 355) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 885) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 635) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 921) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 110) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 606) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 328) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:karimyousef (France )
Sur: خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و أجبرناهم على إجتياز الحدود نحو تونس