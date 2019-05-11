وزير التجارة: الوزارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية لمجابهة الطلب المتزايد وضرب الاحتكار

Samedi 11 Mai 2019



وات

- أكد وزير التجارة، عمر الباهي، لدى اشرافه، السبت، على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة بجهات الوسط والجنوب بسيدي بوزيد أن الوزارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية على غرار الزيت النباتي المدعم لمجابهة الطلب المتزايد عليها وضرب الاحتكار.وأشار الى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف على ظروف عمل الإدارات الجهوية للتجارة وخاصة أعوان المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان والسعي الى تحسين وضعية السوق مع تزايد نسبة الاستهلاك.وتطرق الى وجود العديد من الصعوبات، التي تعيق عمل أعوان المراقبة الاقتصادية، من ذلك ارتفاع نسبة الاعتداءات عليهم.ودعا وزير في هذا الصدد الى تجريم هذه الاعتداءات قصد حماية أعوان المراقبة.كما تطرق الى وجود خطة لدعم هؤلاء الموظفين خاصة من خلال انتداب مائة عون اضافي لدعم جهود المراقبة في مختلف الجهات.