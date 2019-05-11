Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ya Sidi Amrak  

وزير التجارة: الوزارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية لمجابهة الطلب المتزايد وضرب الاحتكار

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - أكد وزير التجارة، عمر الباهي، لدى اشرافه، السبت، على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة بجهات الوسط والجنوب بسيدي بوزيد أن الوزارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية على غرار الزيت النباتي المدعم لمجابهة الطلب المتزايد عليها وضرب الاحتكار.

وأشار الى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف على ظروف عمل الإدارات الجهوية للتجارة وخاصة أعوان المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان والسعي الى تحسين وضعية السوق مع تزايد نسبة الاستهلاك.
وتطرق الى وجود العديد من الصعوبات، التي تعيق عمل أعوان المراقبة الاقتصادية، من ذلك ارتفاع نسبة الاعتداءات عليهم.

ودعا وزير في هذا الصدد الى تجريم هذه الاعتداءات قصد حماية أعوان المراقبة.
كما تطرق الى وجود خطة لدعم هؤلاء الموظفين خاصة من خلال انتداب مائة عون اضافي لدعم جهود المراقبة في مختلف الجهات.

  
  
     
  
cadre-c2d8a626c09a8043cd3e2b714213d858-2019-05-11 14:24:39






0 de 0 commentaires pour l'article 182158



En continu

السبت 11 ماي 2019 | 6 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:18 16:04 12:23 05:15 03:32
28°
 28° % 39 :الرطــوبة
تونــس 18°
4.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-1821°-1620°-1521°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557583009|182158 271|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires