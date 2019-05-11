قفصة: انطلاق فعاليات مهرجان الحارة حيا في دورته الثانية

Samedi 11 Mai 2019



وات

- انطلقت مساء الجمعة بشارع كيلاني مطوي ببطحة سيدي بن فاخت بقفصة المدينة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "الحارة حيا" تحت شعار "جيب كرسيك وهيا" والذي تنظمه جمعية قفصة الثقافية والتنمية السياحية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة ويتواصل إلى غاية 16 ماي الجاري.وافتتح مهرجان الحارة حيا في دورته الثانية بسهرة فنية مع فرقة البركة القادري بقيادة عبد الرحمان الغزواني التي أدت عديد الأناشيد الروحية من بينها "أنادي على الأسياد" وسط تفاعل الجمهور طيلة ساعات السهرة.وفي هذا الصدد أفاد مدير مهرجان الحارة حيا مهدي شابو، أنه تم ضبط برنامج متنوع طيلة ايام الدورة الثانية تجمع بين الموسيقى والسينما والمسرح والشعر إضافة إلى عروض تنشيطية موجهة للأطفال تستجيب إلى انتظارات وذوق الجمهور.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل "وات" في الجهة ، انه من بين هذه العروض سيقع تنظيم عرض تنشيطي موجه للأطفال بعنوان احتفالية الألعاب الشعبية وسهرة فنية بعنوان "جيب حزامك" بقيادة الفنانة اصيلة الجهة فايزة النوري.وأشار مهدي شابو الى انه تم اختيار الحارة بالمدينة العتيقة لاحتضان المهرجان بهدف احياء تنشيط المنطقة وفي ظل غياب اية انشطة ثقافية بها إضافة إلى استقطاب شباب الحي للمشاركة في تنظيم تظاهرات ثقافية مماثلة.