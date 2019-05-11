وزير الفلاحة يؤكد المحافظة على الاسعار التفاضلية لنقطة البيع المحدثة من المنتج إلى المستهلك

Samedi 11 Mai 2019



وات

- صرح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، السبت، لدى تدشينه برادس لنقطة بيع من المنتج إلى المستهلك انه سيتم الإبقاء على الاسعار التفاضلية للمنتجات المعروضة ضمن هذا الفضاء إلى غاية نهاية شهر رمضان.وأكد في هذا السياق أن طرح المنتجات من اللحوم والخضر والغلال وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات المقدر عددها ب57 منتج بأسعار مناسبة في نقطة البيع ستؤثر حتما على أسعار المنتوجات المعروضة بالأسواق الأخرى مثلما هو الحال بالنسبة لعدة نقاط مماثلة.واعتبر عدد من المواطنين، الذين استجوبتهم (وات) أن الفارق في الأسعار لمختلف المواد الاستهلاكية ليس بالهام مقارنة لما هو معروض في بقية الأسواق مشددين عامة على الارتفاع المشط للأسعار وعلى غلاء المعيشة.يشار الى انه تم احداث هذه النقطة امام مقر البلدية القديم برادس وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في شهر رمضان المعظم وفق ما أكده رئيس البلدية، جوهر السماري.وقد تم للغرض التنسيق مع السلط الجهوية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعهد بتواصل خدمات هذه النقطة الى نهاية رمضان وفق ذات المصدر.