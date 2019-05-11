وزيرة المراة: منظومة ''احميني'' ترمي الى إدماج 500 ألف إمرأة من المناطق الريفية في منظومة التغطية الإجتماعية

Samedi 11 Mai 2019



باب نات

- أعطت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن رفقة محمد أيمن البجاوي والي توزر، صباح اليوم السبت 11 ماي 2019 بالقرية الحرفية، شارة انطلاق تنفيذ منظومة "احميني" المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي بولاية توزر.وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذا البرنامج قد انطلق بإذن من رئيس الحكومة، خلال المصادقة عليه في مجلس وزاري خاص بالمرأة في 8 مارس المنقضي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.واعتبرت في ذات السياق أن هذا البرنامج يرمي الى إدماج 500 ألف إمرأة من المناطق الريفية في منظومة التغطية الإجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن، مما سيسمح بتمتيعهن بتغطية صحية لهن ولأطفالهن وجراية الشيخوخة، إلى جانب حمايتهن من حوادث الشغل والطرقات.كما بينت في ذات الصدد أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017- 2020) والتي ترتكز على خمس محاور أساسية من بينها التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي والتمكين الاجتماعي من خلال ضمان ظروف العمل اللائق والتنقل المحمي والآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتيسير انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية.