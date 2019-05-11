أريانة : تراجع ملحوظ لاسعار الخضر والغلال بالسوق البلدية في اريانة

Samedi 11 Mai 2019
وات -
شهدت أسعار الخضر والغلال واللحوم البيضاء تراجعا ملحوظا بالسوق البلدية في مدينة أريانة بعد حوالي أسبوع من شهر رمضان حيث عبّر عدد من روّاد السوق عن ارتياحهم لتراجع اسعار بعض المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها بكثافة خلال الشهر الكريم على غرار الدواجن والحليب ومشتقاته والخضر الورقية.
وكان فريق المراقبة الاقتصادية القار بالسوق قد سجل عديد المخالفات خلال الايام الاولى لشهر رمضان بخصوص الزيادة في اسعار الخضر والغلال والتمور إلى جانب المخالفات المتعلقة بعدم إشهارها والغش في الموازين والجودة لتستقر الامور تدريجيا بالسوق التي تشهد حركية شديدة انطلاقا من ساعات الصباح الأولى لتتواصل الى حدود موعد الافطار.
وبقيت أسعار اللحوم الحمراء بالسوق تراوح مكانها رغم توريد كميات محدودة من اللحوم المبردة من اسبانيا لتعديل السوق حيث تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجول عتبة العشرين دينار بقليل لكنه يبقى في المتناول بشهادة بعض المواطنين مقارنة باسعار لحوم الضان والعجول التونسية المنشأ.
وتبقى معضلة الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدية باريانة قائمة رغم انخفاض عدد الباعة بشكل ملحوظ نتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها الشرطة البلدية بشكل دوري في حين ظهرت بعض المهن الصغيرة المرتبطة بشهر رمضان لتحتل مكانا لها داخل السوق وخارجها من ذلك بيع "الملسوقة" والبقوليات والبهارات وبعض المواد المصنوعة يدويا بالمنزل على غرار "الحلالم والشربة والنواصر".
ويذكر أن والي الجهة مختار النفزي قام بجولة اليوم السبت بالسوق البلدية لمدينة أريانة وأكّد بالمناسبة ضرورة مواصلة تزويد السوق بانتظام بمختلف المواد الفلاحية والغذائية مع تشديد المراقبة على الاسعار وإشهارها والضرب على ايدي المحتكرين وكل من يتعمّد الزيادة في الاسعار.
شهدت أسعار الخضر والغلال واللحوم البيضاء تراجعا ملحوظا بالسوق البلدية في مدينة أريانة بعد حوالي أسبوع من شهر رمضان حيث عبّر عدد من روّاد السوق عن ارتياحهم لتراجع اسعار بعض المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها بكثافة خلال الشهر الكريم على غرار الدواجن والحليب ومشتقاته والخضر الورقية.
وكان فريق المراقبة الاقتصادية القار بالسوق قد سجل عديد المخالفات خلال الايام الاولى لشهر رمضان بخصوص الزيادة في اسعار الخضر والغلال والتمور إلى جانب المخالفات المتعلقة بعدم إشهارها والغش في الموازين والجودة لتستقر الامور تدريجيا بالسوق التي تشهد حركية شديدة انطلاقا من ساعات الصباح الأولى لتتواصل الى حدود موعد الافطار.
وبقيت أسعار اللحوم الحمراء بالسوق تراوح مكانها رغم توريد كميات محدودة من اللحوم المبردة من اسبانيا لتعديل السوق حيث تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجول عتبة العشرين دينار بقليل لكنه يبقى في المتناول بشهادة بعض المواطنين مقارنة باسعار لحوم الضان والعجول التونسية المنشأ.
وتبقى معضلة الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدية باريانة قائمة رغم انخفاض عدد الباعة بشكل ملحوظ نتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها الشرطة البلدية بشكل دوري في حين ظهرت بعض المهن الصغيرة المرتبطة بشهر رمضان لتحتل مكانا لها داخل السوق وخارجها من ذلك بيع "الملسوقة" والبقوليات والبهارات وبعض المواد المصنوعة يدويا بالمنزل على غرار "الحلالم والشربة والنواصر".
ويذكر أن والي الجهة مختار النفزي قام بجولة اليوم السبت بالسوق البلدية لمدينة أريانة وأكّد بالمناسبة ضرورة مواصلة تزويد السوق بانتظام بمختلف المواد الفلاحية والغذائية مع تشديد المراقبة على الاسعار وإشهارها والضرب على ايدي المحتكرين وكل من يتعمّد الزيادة في الاسعار.
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Par:karimyousef (France )
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