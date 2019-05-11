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جيش البحر يتمكن من انقاذ 9 مهاجرين تونسيين غير نظاميين بعد تعطل مركبهم

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم السبت، من إنقاذ 9 تونسيين على إثر تعطل مركبهم على بعد 17 ميلا قبالة سواحل غار الملح (بنزرت)، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري.

وأوضح ذات المصدر أن أعمار من تم انقاذهم تتراوح بين 24 و46 سنة ومن بينهم امرأة، مضيفا أنهم أفادوا بانهم أبحروا ليلة البارحة من مدينة بنزرت بهدف الهجرة بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا.
وأشار زكري إلى أنه تم توجيه المجموعة إلى ميناء حلق الوادي أين سيتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.


  
  
     
  
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