الخارطة المسجدية بولاية بنزرت تتعزز بثلاثة جوامع جديدة

Samedi 11 Mai 2019



وات

- أدى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أمس الجمعة، زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، تولى خلالها تدشين ثلاثة فضاءات مسجدية، وهي "جامع النور" بمنطقة التلة بمعتمدية العالية، و"جامع الفردوس" بمنطقة بئر الرمل من معتمدية منزل جميل، واعادة افتتاح "الجامع الاثري سيدي المسطاري" ببنزرت المدينة، المبني منذ سنة 1861 بعد اشغال ترميم واعادة تهيئة بالكامل.وقد ناهزت كلفة إنجاز جامع النور 320 ألف دينار، وبلغت كلفة إنجاز جامع الفردوس حوالي 550 ألف دينار كقسط أول في انتظار اتمام القسط الثاني المقدرة كلفته بحوالي 250 ألف دينار، في حين ناهزت كلفة ترميم الجامع الاثري سيدي المسطاري النصف مليار، بمساهمة فاعلة من قبل وزارة الشؤون الدينية وولاية بنزرت وبلدية بنزرت والمعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة المدينة وجمعية البر والاحسان ببنزرت وثلة من عموم الاهالي والمواطنين.وأكد عظوم، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن افتتاح هذه الجوامع من شأنها أن تشكل دعما إضافيا لمنظومة الجوامع والمساجد بالجهة بصفة خاصة ولكامل البلاد عموما، منوها بالمساهمة الفاعلة لمكونات المجتمع المدني في بناء هذه الجوامع بالاشتراك مع السلط الجهوية والمحلية والبلدية، مذكرا بأن الوزارة لا تبني المساجد بل تتولى الاشراف عليها والاحاطة بها لنشر القيم الاسلامية السمحة.وأشار الى رمزية افتتاح الجوامع الثلاثة خلال الشهر الكريم، لاسيما الجامع الاثري سيدي المسطاري، متعهدا بمواصلة المساهمة في تعهد وتهيئة بيوت الله بالامكانيات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع السلط الجهوية والبلدية والبرلمانية وعموم الاهالي.كما أبرز أهمية تثمين بيوت الله وخاصة منها ذات الطابع الاثري، سواء في بنزرت او بقية مناطق البلاد كالقيروان و قابس وجربة، واستغلالها في المجال السياحي او ما يعبر عنها بالسياحة الدينية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة.يشار ان إلى وزير الشؤون الدينية واكب رفقة والي بنزرت محمد قويدر وثلة من الاطارات الدينية والمحلية والبلدية، فعاليات ختم القران الكريم بجامع سيدي المسطاري بمناسبة اعادة فتحه، فضلا عن تكريم الامام الخطيب السابق للجامع الشيخ العلامة يوسف نعمان.