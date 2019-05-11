العجز التجاري في تونس يبلغ حوالي 6336 مليون دينار مع موفى افريل 2019

Samedi 11 Mai 2019



وات

ارتفاع الواردات متأت من جل القطاعات

تطور صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر87 بالمائة

تنامي الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 7ر18 بالمائة

- بلغ العجز التجاري، خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2019، ما قيمته 9ر6336 مليون دينار (م د) مقابل 4ر5085 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدّورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة نقطة، مقارنة بالاشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي 3ر71 بالمائة مقابل 7ر72 بالمائة، حسب معطيات المعهد.وبلغت قيمة الواردات، موفى افريل الجاري، ما قدره 1ر22113 م د مقابل 18628 م د ، موفى افريل 2018، اي بتطور نسبته 7ر18 بالمائة (3ر21 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2018)، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 3ر1577 م د مقابل 6ر13542 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 5ر16 المائة (8ر32 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018).فسر المعهد الوطني للاحصاء الزيادة في الواردات ((7ر18 بالمائة)، خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2019، اساسا، بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها المواد الاولية والفسفاطية بنسبة 1ر38 بالمائة ومواد الطاقة ب4ر38 بالمائة نتيجة الزيادة في المشتريات من المواد المكررة (5ر1990 م د مقابل 1ر1777 م د ) ومن الغاز الطبيعي (6ر1364 م د مقابل 1ر567 م د).كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الااسية ارتفاعا بنسبة 3ر23 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 21 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 8ر11 بالمائة.يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (5ر16 بالمائة)، حتى نهاية افريل 2019، الى جل القطاعات، اذ زادت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر87 بالمائة وكذلك الطاقة (9ر24) بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية (5ر20 بالمائة) والنسيج والملابس (9ر13 بالمائة) والصناعات المعملية الاخرى (2ر28 بالمائة).في المقابل، تراجعت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر10 بالمائة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون (1ر579 م د مقابل 7ر1015 م د).يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 7ر18 بالمائة مقابل 8ر24 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 8ر14 بالمائة مقابل 7ر29 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.كما تظهر نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام، زيادة على مستوى الصادرات بنسبة 8ر10 بالمائة مقابل 59 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 7ر20 بالمائة مقابل 4ر17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وحققت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي والتي تمثل 1ر74 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا ايجابيا بنسبة 7ر17 بالمائة.ويرجع هذا التطور الى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الاوروبين مثل المانيا (8ر28 بالمائة) وفرنسا (8ر17 بالمائة) وايطاليا (2ر17 بالمائة).ومن ناحية اخرى، شهدت نسق الصادرات انخفاضا مع بلدان اوروبية اخرى على غرار اسبانيا بنسبة 1ر17 بالمائة والبرتغال بنسبة 6ر4 بالمائة.وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 3ر67 بالمائة والمغرب (6ر23 بالمائة) والجزائر (2ر18 بالمائة) .