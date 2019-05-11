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عبد العزيز المزوغي : النداء كان مخيم لاجئين و رحم الله محسن مرزوق

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - اعتبر الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي أن نداء تونس ليس فقط "حضبة مربوطة بتلّ" بل كان مخيم للاجئين و ضم كل الغاضبين و الخائفين من حركة النهضة و الترويكا وهم من روافد مختلفة.

و اضاف المزوغي ايضا لدى استضافته في برنامج Zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين في راديو Express fm ان حزب تحيا تونس هو احد شقوق النداء المتمردة على حافظ قايد السبسي.


و قال ايضا انه يترحم على محسن مرزوق الذي مات سياسيا و تحول حزبه الى سراب.

  
  
     
  
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