القيروان: افتتاح أول مركز للعمل التشاركي لفائدة المؤسسات الناشئة

Samedi 11 Mai 2019



وات

- تم عشية، يوم الجمعة، افتتاح اول مركز للعمل التشاركي لفائدة المؤسسات الناشئة بمقر المركز الجهوي للعمل عن بعد بالقيروان.وافاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، خلال افتتاح هذا الفضاء ان المشروع يتنزل في اطار اعادة تاهيل مراكز العمل عن بعد البالغ عددها 20 مركزا بهدف تحويلها الى مراكز ابتكار ومرافقة للمؤسسات الناشئة مشيرا الى انه تم الانطلاق بالقيروان كانموذج ليتم تعميمه في مرحلة ثانية على بقية الولايات.وأكد معروف، ان المركز سيتيح للباعثين الجدد التاهيل والتكوين والمرافقة بالاضافة الى تسهيل الاجراءات الادارية بهدف تشجيعها على التجديد في المجال التكنولوجي وغيره.وأضاف في ما يتصل برقمنة الادارة والخدمات، انه تم الانطلاق في توزيع بطاقة العلاج الالكترونية "لاباس" التي ستعوض بطاقات العلاج الورقية الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين التي سيستخدمونها في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء وستمكن من التحكم في نفقات العلاج.وبين أنه يتم العمل على التحول الرقمي داخل الادارة ورقمنة الوثائق الإدارية مشيرا في هذا الاطار الى تجربة مضمون الحالة المدنية في "التسجيل المدرسي الاول"، واكد انه سيتم تعميم هذه التجربة تدريجيا على بقية الوثائق عن طريق منظومة تبادل المعطيات بين نظم معطيات الدولة.واستعرض الخطوط الكبرى لمشاريع رقمنة الإدارة ومنها بالخصوص منظومة التصرف الالكتروني في المراسلات التي ستمكن من تبادل المعطيات بين الوزارات بطريقة آمنة لافتا إلى أنه تم تركيزها في 5 وزارات في انتظار تعميمها على بقية الوزارات، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الحوسبة السحابية لتامين المعطيات الوطنية.وافاد الوزير انه سيتم سنة 2021 منح اجازات الجيل الخامس مما سيحدث ديناميكة على شبكات الاتصالات وسيعطي فرصا للشباب لبعث مشاريع بالاعتماد على السرعة الفائقة للشبكات الجديدة للجيل الخامس.