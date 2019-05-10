Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Jassar - Enta 3omri  

‎القصرين: وزير الداخلية يتفقد منظومة تأمين الحدود البرية

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تحوّل اليوم الجمعة 10 ماي 2019، وزير الداخلية "هشام الفراتي" إلى ولاية القصرين أين قام بزيارة تفقد ميدانية لكل من مركز شرطة الحدود بمعبر بوشبكة وفرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببوشبكة للاطلاع على حسن سير عمل منظومة تأمين الحدود البرية والوقوف على جاهزية ويقظة الوحدات الأمنية بها من مختلف الاختصاصات.




ووفق بلاغ لوزارة الداخلية , توجه الوزير بعبارات الشكر والتشجيع لكافة الإطارات والأعوان لما يبذلونه من مجهودات خاصة خلال شهر رمضان، مثمّنا دورهم الفعال في تأمين الشريط الحدودي الغربي ومؤكِّدا حرص الوز‎ ارة على توفير جميع الظروف الملائمة لفائدتهم وتسخير كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة لذلك.

  
  
     
  
cadre-32d7f3c2971271635991354a3419903e-2019-05-10 18:41:58






0 de 0 commentaires pour l'article 182126



En continu

الجمعة 10 ماي 2019 | 5 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:17 16:04 12:23 05:15 03:33
24°
 24° % 49 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1729°-1922°-1621°-1421°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557512272|182126 329|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires