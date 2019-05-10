‎القصرين: وزير الداخلية يتفقد منظومة تأمين الحدود البرية

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تحوّل اليوم الجمعة 10 ماي 2019، وزير الداخلية "هشام الفراتي" إلى ولاية القصرين أين قام بزيارة تفقد ميدانية لكل من مركز شرطة الحدود بمعبر بوشبكة وفرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببوشبكة للاطلاع على حسن سير عمل منظومة تأمين الحدود البرية والوقوف على جاهزية ويقظة الوحدات الأمنية بها من مختلف الاختصاصات.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية , توجه الوزير بعبارات الشكر والتشجيع لكافة الإطارات والأعوان لما يبذلونه من مجهودات خاصة خلال شهر رمضان، مثمّنا دورهم الفعال في تأمين الشريط الحدودي الغربي ومؤكِّدا حرص الوز ارة على توفير جميع الظروف الملائمة لفائدتهم وتسخير كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة لذلك.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية , توجه الوزير بعبارات الشكر والتشجيع لكافة الإطارات والأعوان لما يبذلونه من مجهودات خاصة خلال شهر رمضان، مثمّنا دورهم الفعال في تأمين الشريط الحدودي الغربي ومؤكِّدا حرص الوز ارة على توفير جميع الظروف الملائمة لفائدتهم وتسخير كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة لذلك.
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