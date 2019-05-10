وزارة الدفاع : إيقاف 655 شخصا من مهرّبين ومجتازين في الفترة الممتدّة من غرّة جانفي إلى أواخر شهر أفريل الماضي

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ الوحدات العسكرية تمكّنت من بداية شهر جانفي الفارط إلى 30 أفريل الماضي من إيقاف 503 أشخاص من مهربين ومجتازين للحدود البرية خلسة من بينهم 292 شخصا من أصول افريقية، فيما نجحت في إيقاف 152 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة أغلبهم من أصول افريقية.
كما أشارت في بلاغ لها اليوم الجمعة إلى أنّ الوحدات العسكرية تمكّنت أيضا في نفس الفترة المذكورة من ضبط 152 شاحنة وسيارة وحوالي 200 ألف لتر من المحروقات و845 ألف علبة سجائر و54 ألف علبة معسل و88 كلغ من الذهب و987 كلغ من القنب الهندي وحوالي 10 ألاف قطعة من الملابس إضافة إلى بعض الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد مع ذخيرتها، موضّحة أنّ القيمة المالية للمحجوزات المذكورة قدّرت بـ 24 مليون دينار.
كما أشارت في بلاغ لها اليوم الجمعة إلى أنّ الوحدات العسكرية تمكّنت أيضا في نفس الفترة المذكورة من ضبط 152 شاحنة وسيارة وحوالي 200 ألف لتر من المحروقات و845 ألف علبة سجائر و54 ألف علبة معسل و88 كلغ من الذهب و987 كلغ من القنب الهندي وحوالي 10 ألاف قطعة من الملابس إضافة إلى بعض الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد مع ذخيرتها، موضّحة أنّ القيمة المالية للمحجوزات المذكورة قدّرت بـ 24 مليون دينار.
En continu
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
24°
|24°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-17
|29°-19
|22°-16
|21°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 56 203) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 55 956) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 383) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 244) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 728) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 637) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 569) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 528) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 805) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 443) عبير موسى امام القضاء
( 38 235) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 296) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 33 490) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 380) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 721) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 103) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 868) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 570) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 885) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 104) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: نحو 17,2 بالمائة من التونسيين لا ينتفعون بالتغطية الاجتماعية والصحية