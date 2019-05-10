وزارة الدفاع : إيقاف 655 شخصا من مهرّبين ومجتازين في الفترة الممتدّة من غرّة جانفي إلى أواخر شهر أفريل الماضي

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ الوحدات العسكرية تمكّنت من بداية شهر جانفي الفارط إلى 30 أفريل الماضي من إيقاف 503 أشخاص من مهربين ومجتازين للحدود البرية خلسة من بينهم 292 شخصا من أصول افريقية، فيما نجحت في إيقاف 152 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة أغلبهم من أصول افريقية.كما أشارت في بلاغ لها اليوم الجمعة إلى أنّ الوحدات العسكرية تمكّنت أيضا في نفس الفترة المذكورة من ضبط 152 شاحنة وسيارة وحوالي 200 ألف لتر من المحروقات و845 ألف علبة سجائر و54 ألف علبة معسل و88 كلغ من الذهب و987 كلغ من القنب الهندي وحوالي 10 ألاف قطعة من الملابس إضافة إلى بعض الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد مع ذخيرتها، موضّحة أنّ القيمة المالية للمحجوزات المذكورة قدّرت بـ 24 مليون دينار.