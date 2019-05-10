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أكثر من 1340 مخالفة صحية ترفعها فرق المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
وات - رفعت فرق المراقبة الصحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 1341 مخالفة صحية إثر تأمينها لـ 17998 تفقدية صحية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.

وأفادت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن هذه الفرق اقترحت غلق 40 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجزت حوالي 11 طنا من المواد الفاسدة و1512 لترا من الحليب والمشروبات الغازية و559 علبة ياغورت غير صالحة للاستهلاك.


وقامت فرق المراقبة الصحية أيضا بإخضاع 12019 عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية الللازمة للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.

  
  
     
  
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