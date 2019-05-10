منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاونان لتعميم استخدام للطاقة الشمسية في الفلاحة التونسية

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- وقع مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس ، أمس الخميس ، اتفاق تعاون مع مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، لتنفيذ انشطة مشتركة لتعميم استخدام الطاقة الشمسي في القطاع الفلاحي في تونس.وقام بتوقيع الاتفاق ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس، فيليب أنكرس، و المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس ، ماتياس جيغرتش، وفق بلاغ أصدره مكتب منظمة الاغذية والزراعة "فاو" بتونس .وأشار مكتب منظمة الأغذية والزراعة بتونس " أن الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية يمكن تحديده بالاستفادة من الإمكانات التي توفرها الطاقة الشمسية في نظم الري، مع ضمان الإدارة المسؤولة والفعالة للموارد المائية في الفلاحة في إطار التلازم بين ثلاثي المياه والطاقة والتغذية" .وبين المكتب أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ، تتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس ، اتنفيذ احد المشاريع الذي يهدف "إلى تقييم الإمكانات وتحديد المخاطر المتعلقة بأنظمة الضخ والري بالطاقة الشمسية" .وتعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، بهدف تحديد وتحليل العلاقة بين المياه والطاقة والتغذية في تونس.