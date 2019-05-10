وزارة الدفاع: حجز سيّارة تهريب قادمة من التراب الليبي محمّلة ببضائع مهرّبة قيمتها أكثر من 200 ألف دينار

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ تشكيلة عسكريّة تمكّنت من حجز سيّارة تهريب قادمة من التراب الليبي دون لوحة منجميّة ومحمّلة بـ500 كلغ من مادة "المعسّل" و 27.500 علبة سجائر بقيمة أكثر من 200 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه إثر رصد سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي وتتنقلان داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة "عرق المرازيق " (جنين) تمّ توجيه تشكيلة عسكرية لملاحقتهما.
وذكرت أنّ هذه الملاحقة أسفرت عن إيقاف السيارة المذكورة في حين لاذت الثانية بالفرار داخل التراب الليبي وعلى متنها جميع الركاب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه إثر رصد سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي وتتنقلان داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة "عرق المرازيق " (جنين) تمّ توجيه تشكيلة عسكرية لملاحقتهما.
وذكرت أنّ هذه الملاحقة أسفرت عن إيقاف السيارة المذكورة في حين لاذت الثانية بالفرار داخل التراب الليبي وعلى متنها جميع الركاب.
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