توننداكس يغلق تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0,21 بالمائة تحت تاثير الاداء السلبي للقطاع المالي

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس ، أسبوعه الممتد من 8 الى 12 أفريل 2019 ، على تراجع بنسبة 0,21 بالمائة تحت تأثير أداء القطاع المالي وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية .
وتراجع أداء قطاع البنوك في بورصة تونس، بنسبة 0,7 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0,9 بالمائة و قطاع الايجار المالي بنسبة 1,6بالمائة علما والأسبوع شهد تداول كتلة اسهم فقط تعود لبنك تونس العربي الدول تضم 20 ألف سهم بقيمة 112 دينار للسهم ( 17,5 مليون دينار).
وارتفعت قيمة سهم إسمنت بنزرت بنسبة 8,3 بالمائة (1,180 دينار) واستفاد السهم من تداولات في حدود 0,200 مليون دينار في حين ارتفع سهم أوروسيكل بنسبة 5,9 بالمائة (17,150 د) محققا تداولات في حدود 0,400 مليون دينار .
وتكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر التراجعات الأسبوعية وتقصت الرسملة السوقية للبنك بنسبة 6,2 بالمائة في حين استحوذت شركة صنع المشروبات بتونس على 22 بالمائة من الأموال المتداولة على امتداد الأسبوع.
وتراجع أداء قطاع البنوك في بورصة تونس، بنسبة 0,7 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0,9 بالمائة و قطاع الايجار المالي بنسبة 1,6بالمائة علما والأسبوع شهد تداول كتلة اسهم فقط تعود لبنك تونس العربي الدول تضم 20 ألف سهم بقيمة 112 دينار للسهم ( 17,5 مليون دينار).
وارتفعت قيمة سهم إسمنت بنزرت بنسبة 8,3 بالمائة (1,180 دينار) واستفاد السهم من تداولات في حدود 0,200 مليون دينار في حين ارتفع سهم أوروسيكل بنسبة 5,9 بالمائة (17,150 د) محققا تداولات في حدود 0,400 مليون دينار .
وتكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر التراجعات الأسبوعية وتقصت الرسملة السوقية للبنك بنسبة 6,2 بالمائة في حين استحوذت شركة صنع المشروبات بتونس على 22 بالمائة من الأموال المتداولة على امتداد الأسبوع.
En continu
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
24°
|24°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-17
|29°-19
|22°-16
|21°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 56 203) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 55 956) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 383) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 244) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 728) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 637) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 569) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 528) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 805) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 443) عبير موسى امام القضاء
( 38 235) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 296) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 33 490) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 380) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 721) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 103) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 868) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 570) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 885) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 104) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: نحو 17,2 بالمائة من التونسيين لا ينتفعون بالتغطية الاجتماعية والصحية