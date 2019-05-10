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توننداكس يغلق تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0,21 بالمائة تحت تاثير الاداء السلبي للقطاع المالي

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس ، أسبوعه الممتد من 8 الى 12 أفريل 2019 ، على تراجع بنسبة 0,21 بالمائة تحت تأثير أداء القطاع المالي وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية .

وتراجع أداء قطاع البنوك في بورصة تونس، بنسبة 0,7 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0,9 بالمائة و قطاع الايجار المالي بنسبة 1,6بالمائة علما والأسبوع شهد تداول كتلة اسهم فقط تعود لبنك تونس العربي الدول تضم 20 ألف سهم بقيمة 112 دينار للسهم ( 17,5 مليون دينار).
وارتفعت قيمة سهم إسمنت بنزرت بنسبة 8,3 بالمائة (1,180 دينار) واستفاد السهم من تداولات في حدود 0,200 مليون دينار في حين ارتفع سهم أوروسيكل بنسبة 5,9 بالمائة (17,150 د) محققا تداولات في حدود 0,400 مليون دينار .

وتكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر التراجعات الأسبوعية وتقصت الرسملة السوقية للبنك بنسبة 6,2 بالمائة في حين استحوذت شركة صنع المشروبات بتونس على 22 بالمائة من الأموال المتداولة على امتداد الأسبوع.

  
  
     
  
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