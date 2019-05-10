سوسة والمنستير / إيقاف 10 أشخاص يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تمكنت يوم 09 ماي 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة والمنستير من إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة مستوى سواحل "سيدي عبد الحميد" والقت القبض على 10 أشخاص اعمارهم تتراوح بين (20 و32 سنة).
بالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي كما حجز لديهم مركب مجهز بمحرك وكمية من البنزين وشاحنة نقل خفيف ومبلغ مالي قدره 280 "أورو" وقطعة من مخدر "الزطلة" لدى أحدهم.
بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شانهم.
بالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي كما حجز لديهم مركب مجهز بمحرك وكمية من البنزين وشاحنة نقل خفيف ومبلغ مالي قدره 280 "أورو" وقطعة من مخدر "الزطلة" لدى أحدهم.
بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شانهم.
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