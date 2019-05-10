الجريء في القاهرة لحضور اجتماع يبحث الأحداث التي تخللت مباراة نهضة بركان/ النادي الصفاقسي

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- يتحول وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم إلى القاهرة لحضور الإجتماع المخصص بعد غد الاحد للأحداث التي تلت مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الافريقي بين نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي الصفاقسي .وافادت الجامعة في بلاغ اليوم الجمعة " ان تحول الجريء إلى مقر الكاف يتنزل في إطار الدفاع عن ملف النادي الصفاقسي " .وكانت جامعة كرة القدم ارسلت مباشرة إثر إجتماع لجنة الطوارىء أمس الخميس مكتوبا إلى الإتحاد الإفريقي تطالب فيه بتحديد موعد لحضور ممثل عنها يتولى تقديم ملف شامل للدفاع عن ممثل الكرة التونسية .وقالت الجامعة " ان الإتحاد الإفريقي استجاب لطلبها " مشيرة الى ان " وديع الجريء كان على إتصال مستمر مع أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي بهدف تحسيسه بالموضوع والتأكيد على أن النادي الصفاقسي صاحب الرقم القياسي في التتويجات بكأس الكاف لم يسبق أن تعلقت به أحداث مماثلة في تاريخ مشاركاته العديدة " .ويشار الى ان اجتماع لجنة الطوارئ المخصص للأحداث التي سبقت ورافقت مباراة الإياب للدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي والنادي الصفاقسي عقد امس الخميس بمقر الجامعة .وتقرر اثره مراسلة الجهات المعنية بالاتحاد الافريقي مع طلب تحديد جلسة استماع مع أصحاب القرار قصد الدفاع عن مصالح ممثل كرة القدم التونسية بكل الطرق التي يتيحها القانون .ويذكر ان النادي الصفاقسي خرج من تصفيات كاس الكنفدرالية امام نهضة بركان اثر خسارته الاحد الفارط بنتيجة 3-صفر بعد ان كان قد انتصر في لقاء الذهاب بملعب الطيب المهيري بثنائية نظيفة .واشار وفد النادي الصفاقسي الى مضايقات وصعوبات اعترضت تنقلاته واقامته وتدريباته قبل واثناء مباراته مع نهضة بركان في مدينة بركان بمناسبة اياب الدور نصف النهائي.