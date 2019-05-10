Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - 3ala-Arj-Al-Ward  

توفير 1000 هاتف جوال لفائدة 1000 عاملة في القطاع الفلاحي مسجلات فى منظومة ''احميني'' بباجة

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - أعطى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني إشارة انطلاق تسجيل مجموعة من العاملات في القطاع الفلاحي بمنظومة التغطية الاجتماعية "احميني" بمعتمدية تستور بولاية باجة وذلك يوم الجمعة 10 ماي 2019، بحضور والي باجة سليم التيساوي وعدد من رؤساء البلديات و المعتمدين وممثلين عن المنظمات الوطنية و عدد من المسؤوليين الجهوين و المحليين إلى جانب الاطراف المعنية بتنفيذ هذا البرنامج.

وأكد سليم الفرياني في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية هذا البرنامج الذي يتنزل ضمن الخطة التي رسمتها الحكومة لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الحق في التغطية الاجتماعية.




وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى إدماج 500 ألف امرأة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية في مختلف ولايات الجمهورية عبر نظام يراعي خصوصية النشاط الفلاحي، وهو ما يترجم توجه الحكومة لحماية حقوق المرأة الريفية وتيسير مشاركتها في الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية لفائدتها.

وبهذه المناسبة، أعلن سليم الفرياني عن توفير 1000 هاتف جوال لفائدة 1000 عاملة في القطاع الفلاحي و ذلك في اطار المسؤولية المجتمعية لعدد من المؤسسات تحت الإشراف.

تجدر الإشارة أنه تم توقيع اتفاقية شراكة يوم 8 مارس 2019 بقصر الحكومة بالقصبة بين اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق تطبيقة" احميني" والتي ستمكن من جمع اشتراكات النساء العاملات في القطاع الفلاحي وأصحاب المهن الهشة عبر الاقتطاع المباشر من رصيد الهاتف الجوال لحساب الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي دون تكبد مصاريف التنقل.

  
  
     
  
cadre-6133c41bea6e10423c21c9e87ce193c3-2019-05-10 17:25:52






0 de 0 commentaires pour l'article 182113



En continu

الجمعة 10 ماي 2019 | 5 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:17 16:04 12:23 05:15 03:33
27°
 27° % 47 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-1929°-1922°-1622°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    12983,8

  • (9 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34954 DT        1$ =2,99775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mai)   579,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557507038|182113 213|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires