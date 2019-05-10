توفير 1000 هاتف جوال لفائدة 1000 عاملة في القطاع الفلاحي مسجلات فى منظومة ''احميني'' بباجة

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- أعطى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني إشارة انطلاق تسجيل مجموعة من العاملات في القطاع الفلاحي بمنظومة التغطية الاجتماعية "احميني" بمعتمدية تستور بولاية باجة وذلك يوم الجمعة 10 ماي 2019، بحضور والي باجة سليم التيساوي وعدد من رؤساء البلديات و المعتمدين وممثلين عن المنظمات الوطنية و عدد من المسؤوليين الجهوين و المحليين إلى جانب الاطراف المعنية بتنفيذ هذا البرنامج.وأكد سليم الفرياني في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية هذا البرنامج الذي يتنزل ضمن الخطة التي رسمتها الحكومة لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الحق في التغطية الاجتماعية.وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى إدماج 500 ألف امرأة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية في مختلف ولايات الجمهورية عبر نظام يراعي خصوصية النشاط الفلاحي، وهو ما يترجم توجه الحكومة لحماية حقوق المرأة الريفية وتيسير مشاركتها في الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية لفائدتها.وبهذه المناسبة، أعلن سليم الفرياني عن توفير 1000 هاتف جوال لفائدة 1000 عاملة في القطاع الفلاحي و ذلك في اطار المسؤولية المجتمعية لعدد من المؤسسات تحت الإشراف.تجدر الإشارة أنه تم توقيع اتفاقية شراكة يوم 8 مارس 2019 بقصر الحكومة بالقصبة بين اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق تطبيقة" احميني" والتي ستمكن من جمع اشتراكات النساء العاملات في القطاع الفلاحي وأصحاب المهن الهشة عبر الاقتطاع المباشر من رصيد الهاتف الجوال لحساب الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي دون تكبد مصاريف التنقل.