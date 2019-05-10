سوسة : إحالة موظف بمندوبية الثقافة على المحكمة بتهمة ''نسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ''

Vendredi 10 Mai 2019
وات - أحيل اليوم الجمعة على انظار المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أحد الإداريين العاملين بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في سوسة بتهمة " نسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات " وذلك على خلفيّة تدويناته بشبكة التواصل الاجتماعي المتعلّقة برفض غلق المكتبات العمومية يومي السبت والأحد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد حلمي الميساوي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة أن هذا الموظف الإداري أحيل اليوم على أنظار العدالة من أجل تهمة " نسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات " وذلك بعد أن تقدّمت مديرة المكتبة العمومية بسوسة بشكاية ضدّه على خلفيّة تعمّده التهجّم عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة ان المحكمة قرّرت حجز القضية من أجل المفاوضة والتصريح بالحكم المقرر في جلسة 24 ماي 2019 .
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد حلمي الميساوي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة أن هذا الموظف الإداري أحيل اليوم على أنظار العدالة من أجل تهمة " نسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات " وذلك بعد أن تقدّمت مديرة المكتبة العمومية بسوسة بشكاية ضدّه على خلفيّة تعمّده التهجّم عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة ان المحكمة قرّرت حجز القضية من أجل المفاوضة والتصريح بالحكم المقرر في جلسة 24 ماي 2019 .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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