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وزارة السياحة: السلطات الأوكرانية لم تحجر السفر إلى تونس

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام عن تحجير السلطات الأوكرانية السفر على مواطنيها إلى تونس على خلفية تعطل حافلة تقل سياحا بينهم أكرانيون لحوالي 6 ساعات بسبب غلق الطريق من قبل عدد من المعتصمين على مستوى معتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي أواخر شهر أفريل الماضي، نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بلاغا أوضحت فيه أن السلطات الأوكرانية لم تحجر السفر إلى تونس بل دعت مواطنيها إلى الحيطة وتوخي الحذر بعدد من المناطق التي تشهد تحركات اجتماعية على غرار ولاية قبلي موصية باجتناب التجمعات وعدم المشاركة في الإحتجاجات.


  
  
     
  
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