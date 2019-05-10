انطلاق العمل ببرنامج ''احميني'' لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ولاية بن عروس

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الجمعة، بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس إشارة انطلاق العمل بمنظومة "احميني" للتغطية الاجتماعية.وتم خلال لقاء حضره عدد كبير من النساء الفلاحات تسجيل مجموعة هامة من هذه الفئة ضمن منظومة "احميني"، التي تقوم على اجراءات انخراط مرنة تراعي خصوصية وطبيعة العاملات والعاملين في المجال الفلاحي، وفق ما أكده الوزير.وذكر في هذا السياق أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة بين شركة اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويأتي تكريسا لقرار المجلس الوزاري المنعقد منذ 8 مارس 2019.ولفت الطيب إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين الجاري بها العمل في ما يخص التغطية الإجتماعية للفئات الهشة و محدودة الدخل.ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، كيلاني الساحلي، الدور، الذي يضطلع به الاتحاد في تصنيف العاملات في المجال الفلاحي وإسناد الشهائد الفلاحية لهذه الفئة مشددا على ضرورة احكام التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة لإنجاح برنامج "احميني".وأكد والي بن عروس، علي سعيد، على الصبغة الفلاحية لولاية بن عروس وعلى الحرص على أن تشمل منظومة "احميني" كافة العاملات والعاملين في المجال الفلاحي بالولاية.