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مدنين: لقاء إعلامي بجرجيس للتعريف ببرنامج الامم المتحدة الانمائي لإدماج الشباب والنساء في الشأن المحلي

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
وات - نظّمت، اليوم الجمعة، بلديّة جرجيس لقاء إعلاميا لفائدة مكونات المجتمع المدني والعاطلين عن العمل، للتعريف ببرنامج لإدماج الشباب والنساء في الشأن المحلي ودعم دور البلديات في توفير فرص الإدماج والعمل، الذي يعتزم برنامج الامم المتحدة الانمائي تنفيذه بولايات الجنوب الشرقي، بالتعاون مع منظمة "اليونسكو" و"برنامج الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وسيتم في إطار هذا البرنامج، الذي سيتواصل لمدة سنة ونصف، تنظيم لقاءات مع الشباب لتبادل الآراء حول الاستقرار والأمن داخل المنطقة والبطالة وتصوراتهم للتنمية ليتوج بالمساعدة على بعث مشاريع دائمة، من شأنها أن تحفز الشباب على العمل وأن تَخلق روح المبادرة لديه والاستقرار بمنطقته، وفق ما أكّده رئيس بلدية جرجيس، مكي العريض .


واقترحت مجموعة من الشباب، تكوين لجنة قيادة للاتفاق والنظر حول الإعداد لمشروع وحيد تلتف حوله كل الأطراف، بما يضمن حظوظه في الموافقة والإقناع بتمويله ويكون ذو جودة ومردودية عالية على منطقة جرجيس، إلى جانب ضبط خطة تواصلية من شأنها أن تستقطب الشباب.

  
  
     
  
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